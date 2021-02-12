Gündem Hortumda evleri hasar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı
İZMİR

Hortumda evleri hasar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün 16 kişinin yaralandığı hortumda evleri hasar gören vatandaşlar, ikametlerinde ve çevrede temizlik çalışması yürütüyor.

Haber Merkezi AA
Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün 16 kişinin yaralandığı hortumda evleri hasar gören vatandaşlar, ikametlerinde ve çevrede temizlik çalışması yürütüyor.

Dün akşam denizde başladıktan sonra kıyıdaki bir inşaatta, daha sonra da yazlık evler ve araçlarda zarara neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

  • Bölgedeki vatandaşlar ise yaşadıkları afetin etkisini henüz üzerlerinden atamadı. Can kaybı yaşanmamasını "büyük şans" olarak nitelendiren Çeşme sakinleri, hortum nedeniyle oluşan hasarı ortadan kaldırmak amacıyla evlerinde ve çevrede temizlik çalışmasına başladı.

Alaçatı Mahallesi Port mevkiinde yazlık evi hasar gören Metin Oktay Tava, hortum sırasında evde olmadığını, sonrasında geldiğini söyledi.

Felaketi görünce çok şaşırdıklarını ifade eden Tava, şöyle konuştu:

"Buralarda görmediğimiz şeyler oldu, tsunami, deprem...

Ülkemiz son dönemde çok büyük felaketler yaşıyor. Allah yardımcımız olsun. 2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı. Yurt dışında gördüğümüz şeyleri ülkemizde görmek üzücü. Bizim evin çatısında hasar var ama genelde diğer evlerde çok daha fazla hasar oluştu."

Aybeniz Polat da evde oturduğu sırada, şiddetli yağmurla fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Bir anda gürültüyle dışarı çıktığını anlatan Polat, "Evimin önüne bir araç düştü, sahile gittiğimde de teknelerin battığını gördüm" ifadesini kullandı.

  • Polat, evlerin yazlık olması nedeniyle bölgede az sayıda kişinin bulunmasının büyük bir felaketin önüne geçtiğini söyledi.

Meteoroloji açıkladı: İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmiyor
GÜNDEM
Meteoroloji açıkladı: İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmiyor

İzmir'de böylesi görülmedi: Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı
FOTOĞRAF 28
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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.
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Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.
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İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.
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Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:
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Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.
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Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.
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Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında. ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.
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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı. ifadelerini kullandı.
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Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak. diye konuştu.
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Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.
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İzmir'de böylesi görülmedi: Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralanırken, bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir'de bu zamana kadar böyle bir vakanın yaşanmadığını vurgulayarak, ''Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.'' dedi.
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