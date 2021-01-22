Gündem Hrant Dink davasında gelişme Eski jandarma istihbarat görevlisi Volkan Şahinin tahliyesine karar verildi
POLİTİKA

Hrant Dink davasında gelişme: Eski jandarma istihbarat görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada bir süre önce tutuklanan sanıklardan eski jandarma istihbarat görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama kararı verilerek tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine ve "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verildi.

  • Mahkeme, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz hakkında ise "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verdi.

Hrant Dink davasında yeni gelişme: Okan Şimşek hakkında yakalama kararı
GÜNDEM
Hrant Dink davasında yeni gelişme: Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı
GÜNDEM
Hrant Dink davasında iki sanığa tutuklama kararı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Okan Şimşek yakalandı
GÜNDEM
Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Okan Şimşek yakalandı
Abone Ol Google News
Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor.
Ömer Aminin trajik hikayesi

Ömer Amin'in trajik hikayesi

​FBI bir masumu nasıl idam mahkumuna dönüştürdü?
Tedbiren durdurulmuştu

Tedbiren durdurulmuştu

​Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
​Yüksek faize<br>kesinlikle karşıyım

​Yüksek faize
kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu.
Vaka sayısı<br>6 binin altında

Vaka sayısı
6 binin altında

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

Kaosa sürükleme amacının şifreli kılıfı

​MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması.

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Usta tarihçi Bahadıroğlu'na veda

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
'Buraya koşun'

'Buraya koşun'

​Akaryakıt istasyonunun girişine asılan pankart göreni şaşırtıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrılarına son noktayı koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.