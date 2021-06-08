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POLİTİKA

Hrant Dink davasında yeni gelişme: 13 sanığın mallarına tedbir talebi

Hrant Dink cinayeti davasında savcı, Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hrant Dink davasında yeni gelişme: 13 sanığın mallarına tedbir talebi
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Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada firari 13 sanığın dosyalı ayrılmıştı. Dosyaları ayrılan firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan, Coşkun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar hakkında Savcılık kaçak sayılmalarını ve mallarına el konulmasını talep etti.

  • İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklarla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.

26 sanık ceza almıştı

Mart ayında çıkan kararda 26 sanık Hrant Dink'in öldürülmesinde suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek, "tasarlayarak kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum edildi.

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