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Gündem Hrant Dink Vakfına tehditle ilgili flaş gelişme 26 yıla kadar hapsi isteniyor
POLİTİKA

Hrant Dink Vakfı'na tehditle ilgili flaş gelişme: 26 yıla kadar hapsi isteniyor

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerden Hüseyin Ateş'in üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin Başkan'ın e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilki 27-28 Mayıs'ta e-posta yoluyla yapılan tehdit olayı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkça tamamlanan soruşturma sonucunda 18 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 müşteki yer aldı.

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Şüphelinin 3 eylemi var

İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtti. Şüpheli Ateş'in "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.

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  • İkinci tehdit olayını gerçekleştiren şüpheli Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde e-posta adresinden tehdit mesajı yollayarak "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, şüpheli Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse iki şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor

Öte yandan Hrant Dink Vakfı'na yönelik mektupla yapılan ayrı bir tehdit olayıyla ilişkin de soruşturmanın ayrıldığı ortaya çıktı. Vakıf yöneticileri tarafından 3 Haziran'da sunulan mektup ve zarf içeriğinin tespiti, hem gönderenlerin ve hem de yazısının okunamaması nedeniyle içeriğinin tespitine yönelik çalışmanın devam ettiği belirtildi.


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