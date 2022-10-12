Gündem HSKdan Yargıtaya 10 yeni üye Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
ANKARA

HSK'dan Yargıtay'a 10 yeni üye: Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
HSKdan Yargıtaya 10 yeni üye: Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
Arşiv

HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

  • Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, 9 Eylül 2020 tarihinde İdlib harekat bölgesinde şehit oldu.

Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızları (2020)
Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızları (2020)

Yargıtay’a ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi
GÜNDEM
Yargıtay’a ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi

HSK 8 yeni Yargıtay üyesi seçti
GÜNDEM
HSK 8 yeni Yargıtay üyesi seçti

HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
GÜNDEM
HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti

20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

​Yedi asırlık camide kullanıldı
Avrupa kendi ipini çekti

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

Rusya'da Facebook, Whatsapp, Instagram kullanan yandı.

​Avrupa'nın kapısında yatan Anastasiadis'den Batı'ya komik suçlama.

​İşte dehşete düşüren o görüntüler.

​Tam iki bin yıllık: Dünyanın en önemli buluşları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.