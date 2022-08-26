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ANKARA

HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması: Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
HSKden yargılama süreçlerine müdahale açıklaması: Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar
Arşiv.

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

HSK açıklamasında, "Anayasa'nın 138. maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.

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