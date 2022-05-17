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ANKARA

HSK'nin 15 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 15 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarılmalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
HSKnin 15 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Arşiv.

HSK'nin kararına göre hakimler Yusuf Atçeken, Esengül Taşkın Atahan, Halime Mehtap Gündüz, Süleyman Enes Budak, Özlem Albayrak, Hüseyin Çomruk, Burak Kılınçer ve İsmail Çelik ile savcılar Mehmet Akbaş, Melih Mustafa Şahin, Ahmet Burhaneddin Atahan, Çimen Karadağ, Hasan Köse, Cihan Kurt ve Faruk Karahan, meslekten ihraç edildi.

Kararda, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan 15 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının sabit görüldüğü belirtilerek, 7145 sayılı Kanunun 26'ncı maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 35'inci madde uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı kaydedildi.

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