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HÜDA PAR saldırganının ifadesi kan dondurdu: İçime bir his doğdu ‘Git bunları öldür’ dedi

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı’nda Sacit Pişgin’i bıçaklayarak öldürüp, Salih Demir’i de yaralayan A.S.’nin ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan A.S., "Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, ‘git, bunları öldür’ dedi. Bıçakla parti binasına gittim, olayı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

11:31 . 25/07/2023 Salı
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Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S. (71), HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir (62) ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i (33) namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı.


Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı.

Sacit Pişgin.

Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Pişgin kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Demir ise taburcu edildi.

‘İyi çocuklardı’


Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı. A.S.’nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.S.’nin, ifadesinde, “Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, ‘Git, bunları öldür’ dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.


HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu saldırıların kabul edilebilir tarafı yok
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu saldırıların kabul edilebilir tarafı yok

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’ndaki bıçaklı saldırı sonrası sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yaşandığı Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasını ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.


#Hüda Par
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#Saldırı
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