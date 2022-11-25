Gündem Hudut Kartalları 112 kilogram toz esrar ele geçirdi
VAN

Hudut Kartalları 112 kilogram toz esrar ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz esrar ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Hudut Kartalları 112 kilogram toz esrar ele geçirdi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünün altı çizildi. Açıklamada, Van hudut sınırından yasa dışı yollarla geçirilmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz eroinin, Hudut Kartalları ile jandarmanın koordineli çalışmasıyla ele geçirildiği duyuruldu.

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