Hudut Kartalları 112 kilogram toz esrar ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünün altı çizildi. Açıklamada, Van hudut sınırından yasa dışı yollarla geçirilmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz eroinin, Hudut Kartalları ile jandarmanın koordineli çalışmasıyla ele geçirildiği duyuruldu.

Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Jandarma ile koordineli olarak Van hudut hattında 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/yKc8osMKea — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022

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