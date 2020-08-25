Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor: Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz

MSB’den yapılan açıklamada, sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1720 g kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu ve 80 adet şarj adaptörünün 79 adet şarj kablosu ele geçirildiği bildirildi.

Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız tarafından Hakkâri, Hatay ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 42 adet havalı silah, 991 adet av fişeği, 1720 g kubar esrar ve 15.260 paket sigara ele geçirildi.https://t.co/G7tp6HHCYn pic.twitter.com/CLo0p80VhP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020

GÜNDEM Haklarımızdan taviz vermeyiz

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