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POLİTİKA

Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor: Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz

Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçılara göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi" denildi.

Haber Merkezi İHA
Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor.
Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor.

MSB’den yapılan açıklamada, sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1720 g kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu ve 80 adet şarj adaptörünün 79 adet şarj kablosu ele geçirildiği bildirildi.

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