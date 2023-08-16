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Hudut Kartalları nefes aldırmıyor: Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan dört terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

11:10 . 16/08/2023 Çarşamba
DHA
Yakalananlardan 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yakalananlardan 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü ve 2 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
ifadeleri kullanıldı.







#Milli Savunma Bakanlığı
#FETÖ
#sınır
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