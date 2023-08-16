Hudut Kartalları nefes aldırmıyor: Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan dört terörist yakalandı

"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"