Hudut Kartalları nefes aldırmıyor: Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan dört terörist yakalandı

Yakalananlardan 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü ve 2 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
ifadeleri kullanıldı.
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1 saat önce