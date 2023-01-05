Gündem Hudut Kartallarından operasyon 215 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
VAN

Hudut Kartallarından operasyon: 215 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hudut Kartallarının düzenlediği operasyonda 215 kilogram uyuşturucu ve 590 adet ilaç ele geçirildiğine yer verildi.

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Haber Merkezi İHA
​Hudut Kartallarından operasyon: 215 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut Kartallarının ele geçirdiği uyuşturucu

Milli Savunma Bakanlığına bağlı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalları, Van sınırında 215 kilo 814 gram uyuşturucu madde ve 590 adet tıbbi ilacı ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 215 bin 814 gram uyuşturucu madde, 590 adet tıbbi ilaç ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.

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