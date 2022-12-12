Hudut Kartalları’ndan PKK ve FETÖ’ye geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2’si tutuklandı. Jandarma ekipleri, İpsala ve Keşan ilçeleri yakınlarındaki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde, Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen H.D., A.Ş., C.N., T.S., Y.A. ve L.K.’yi yakaladı.

Yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyaları olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden FETÖ/PDY üyeleri Y.A. ve L.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Gözaltında olan diğer 4 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Yunanistan sınırında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 1 PKK terör örgütü şüphelisi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAF 10 Terör örgütü PKKYPGnin Afrin bölgesinden hudut karakollarına yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek, bölge halkını terör örgütünün zulmünden kurtararak istikrarı sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1270 rakımlı tepede Darmık Üs Bölgesi kuruldu. Harekatın ardından 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde 7. Hudut Bölük Komutanlığı olarak Türkiye-Suriye sınırının Kilis bölümünde görev yapan Hudut Kartalları tüm zorluklara rağmen Hudut namustur şiarıyla elleri tetikte, gözleri sınırda vatan nöbetini sürdürüyor. Sınır hattında verdikleri tekmil ile düşmana adeta korku salan askerler, terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişler ile kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor. Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan Mehmetçik, yağmur çamur, kar kış demeden zorlu arazi ve iklim koşullarında görevini kararlılıkla sürdürüyor. DRAGONEYE İLE SINIR HATTI DAHA GÜVENLİKeşif ve gözetleme faaliyetlerinde dron da kullanan askerlerin en büyük yardımcısı ise ASELSAN tarafından üretilen DRAGONEYE Elektro-Optik Sensör Sistemi. Hudut kartalları, termal kamera, lazer mesafe bulucu, gündüz kamerası, GPS alıcısı ve dijital manyetik pusula gibi birimlerin entegre edildiği sistem sayesinde sınır hattında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğu erken tespit etme kabiliyetini elde ediyor. Belirlenen hedef koordinatlarının çeşitli iletişim araçlarıyla diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynayan sistemi ustalıkla kullanan sınır bekçileri, dosta güven düşmana korku veriyor. YÜKSEK HASSASİYETLİ HEDEF TESPİTİDrogonoye, Hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlayan sistem, böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynuyor. Dragoneye, sınır gözetleme, sahil güvenlik, keşif, durumsal farkındalık, uzun mesafe gözetleme, emniyet birimlerinin ihtiyaçları için kullanılıyor. 'Hudut kartalları' yerli ve milli silahlarla sınır güvenliğini sağlıyor Kilis'teki 7. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri ile mücadelenin yanı sıra Türkiye-Suriye sınır hattındaki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıyor.

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FOTOĞRAF 13 Geçmiş yıllarda binlerce teröristin içtima için bir araya geldiği Oramar Dağı başta olmak üzere Gevena Kurki, Şikefte ve Keri Tepe gibi hakim bölgelerdeki üs bölgeleri sayesinde artık sınırda kuş uçurtulmuyor. Teröristlerin Türkiye’ye geçiş güzergâhlarını kapatan hudut kartalları, yaz kış demeden görevini yerine getiriyor. Dik yamaçlı dağların arasında kurulan ve sürekli insansız hava araçlarının görev aldığı Dağlıca Taburu ve çevresindeki hâkim noktalara kurulan üs bölgeleri, teknolojik silah ve ekipmanlarla korunuyor. Tüm terör örgütlerine karşı Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güç ve ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevini yapan hudut kartalları, sürekli elleri tetikte, gözleri sınırda bekliyor. Her zaman göreve hazır olan hudut kartalları, telsizden yapılan ‘tatbikat’ anonsuyla kısa sürede hedefleri ateş altına aldı. Tatbikat gereği yapılan roket saldırısına anında makineli tüfekler ve ağır silahlarla karşılık veren Dağlıca kahramanları, belirlenen hedefi yok etti. Sınırın emin ellerde olduğunu yaptıkları tatbikatla gösteren kahramanlar, artık sınırda kuş uçurtmuyor. Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi ismi verilen Dağlıca Taburu, bir zamanlar verdiği şehitlerle Türkiye’nin gündemine gelmişti. Bugüne kadar 32 şehit veren tabur, Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindeki teröristlerin ülkeye geçişi önünde set görevi görüyor. 7 Eylül 2015 Dağlıca saldırısı olarak kayıtlara geçen hain saldırıda, Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, PKK’lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılması ve kurulan pusu sonucu 16 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen askerler arasında yer alan ve teröristlerle uzun süre çatışan Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan’ın adı da artık taburda yaşatılıyor. 17 Ekim 2015 tarihinde ise devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Yarbay İlker Çelikcan’ın yerine atanan Yarbay İhsan Ejdar, beraberindeki iki astsubayla birlikte şehit düşmüştü. Dağlıca Taburu’nun en fazla şehit verdiği ikinci hain saldırı ise 21 Ekim 2007 tarihinde yaşandı. Irak’ın kuzeyinden sınırı geçen yaklaşık 150-200 kişilik teröristin saldırısı sonucu 12 asker şehit düşerken, yapılan takip sonucu onlarca terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silahlar ile teknolojiden faydalanarak 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Kaleyi andıran tabur, bünyesindeki askerlere her türlü sosyal ve sportif olanakları da sunuyor. Teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görevini sürdüren hudut kartalları, yaptıkları tatbikatlarla da göz dolduruyor. Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku Türkiye'de 2 tabur komutanıyla birlikte en fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu; kale gibi binası, son teknolojik silah ve ekipmanların yanı sıra çevresinde kurulan üs bölgeleriyle artık teröristlere nefes aldırtmıyor. Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde geçiş yaptığı Dağlıca bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor. BiP'te paylaş

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