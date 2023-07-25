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Hudutlardan kaçış yok: Beş uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar bulunan 5 kişi yakalandı.

15:53 . 25/07/2023 Salı
IHA
Beş kişi yakalandı.

Beş kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız arama-tarama faaliyetinde, İran’dan ülkemize geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma’ya teslim edildi"
ifadelerine yer verildi.
#Milli Savunma Bakanlığı
#İran
#Kaçakçı
#Sınır
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