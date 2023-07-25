Hudutlardan kaçış yok: Beş uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kahramanmaraş’ta başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına Kara Havacılık Komutanlığına ait 2 adet S-70 helikopterle destek sağladı. MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında “Kahramanmaraş’ta başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına Kara Havacılık Komutanlığımıza ait 2 adet S-70 helikopter ile havadan destek sağladık” ifadelerine yer verildi.