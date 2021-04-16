Hükümeti CHP'lilere ait fotoğrafla eleştiren İYİ Partili Türkkan paylaşımını silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını ve bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.
Söz konusu yardımları eleştiren İYİ Parti İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.
CHP olduğunu anlayınca paylaşımı sildi
CHP örgütlerinin 8 kişilik ekiple yaptığı yardıma ait fotoğrafı paylaşan Türkkan, "Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü Vali'yi de arıyor ister istemez." ifadelerini kullandı.
Görüntülerin geçtiğimiz yıllara ve ittifak ortakları CHP'lilere ait olduğunu anlayan Türkkan, paylaşımını kaldırdı.