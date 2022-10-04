CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu söyleyerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanan ve başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları soru işaretlerine neden oldu.

"BAŞÖRTÜSÜ MEVZUATI AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDEYDİ"

6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5’in Haber Müdürü Mustafa Deniz, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü videosuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. 4. Güç programında konuşan Deniz, "AK Partili üst düzey yöneticilerle telefonda görüşüyoruz. Başörtüsü yasağı mevzuatı meselesi birkaç gün önce AK Parti'nin gündeminde olan bir şeydi." dedi.

REKLAM

KILIÇDAROĞLU BİLGİYİ NEREDEN ALIYOR?

Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu bir kez daha bozulmuş oldu.

OYNAT 02:07 Hükümetin her adımını önceden haber alıp gündeme getiren Kılıçdaroğlu'nun bir oyunu daha bozuldu: Başörtüsü mevzuatı AK Parti'nin gündemindeydi 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'in Haber Müdürü Mustafa Deniz, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü videosuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Deniz, 'AK Partili üst düzey yöneticilerle telefonda görüşüyoruz. Başörtüsü yasağı mevzuatı meselesi birkaç gün önce AK Parti'nin gündeminde olan bir şeydi.' açıklamasında bulundu. Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu bir kez daha bozulmuş oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız