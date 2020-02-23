Gündem Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti
ANKARA

Hükümlüler üç yılda 2,5 milyona yakın fidan dikti

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki hükümlüler, son üç yılda 2 milyon 309 bin 565 fidan dikti, 3 milyon 251 bin 293 ağaca bakım yaptı.

Haber Merkezi AA
Hükümlüler son üç yılda 2 milyon 309 bin 565 fidan dikti
Hükümlüler son üç yılda 2 milyon 309 bin 565 fidan dikti

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında, bazı hükümlüleri kamu hizmetlerinde çalıştırıyor.

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edilen kamu hizmeti cezası kapsamında, bazı yükümlüler fidan dikip ağaç bakımı yapıyor.

  • Bu kapsamda, 2017'de 14 bin 630 yükümlü, Türkiye genelinde 876 hektarlık alana 424 bin 721 fidan dikti, 569 bin 493 ağaca bakım yaptı. 2018'de 25 bin 484 yükümlü, Türkiye genelinde 1400 hektarlık alana 516 bin 52 fidan dikerken, 1 milyon 211 bin 933 ağaca bakım gerçekleştirdi.

2019'da ise toplam 40 bin 866 yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 5 bin 390 hektarlık alana 620 bin 533 fidan dikildi ve 917 bin 659 ağaca bakımdan geçirildi. Böylece son üç yılda hükümlüler, 2 milyon 309 bin 565 ağacın dikimini gerçekleştirirken, 3 milyon 251 bin 293 ağaca da bakım yaptı.

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11 milyon fidan toprakla buluştu
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ADALET ORMANLARI OLUŞTURULUYOR

Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla bu zamana kadar 326 Adalet Ormanı oluşturuldu.

Bu ormanlara 21 bin 976 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla, Türkiye genelinde 634 bin 649 fidan dikimi yapılarak, 6 bin 372 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 519 bin 432 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi.

5 BİN 952 HÜKÜMLÜ KATILIYOR

  • Adalet Ormanı dışında okul bahçesi, yol kenarı, kurum bahçesi gibi alanlarda 5 bin 952 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla, Türkiye genelinde 327 bin 842 hektara 113 bin 590 fidan dikimi, 2 bin 643 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 32 bin 776 ağaca da bakım çalışması yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Adalet Bakanlığı İle Tarım Ve Orman Bakanlığı Arasında, Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" 2019 Eylül ayında imzalandı.

Protokol kapsamında çalışmalara önümüzdeki yıl da devam edilecek.

Adalet Bakanlığı, hükümlüler eliyle bu yıl 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedefliyor.

  • Ayrıca Adalet Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası'na bu yıl da destek sağlanacak.

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