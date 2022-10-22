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ANKARA

Hükümlünün elektrik faturaları azalacak

Ceza ve tutukevlerinin ticarethane statüsünden çıkartılması için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında çalışmalara başlandı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Hükümlünün elektrik faturaları azalacak
Hükümlünün elektrik faturaları azalacak.

Ceza ve tutukevlerinin ticarethane statüsünden çıkartılması için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında çalışmalara başlandı. İki kurum arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra hazırlanan çalışma, Adalet Bakanlığına sunulacak. Böylece ceza ve tutukevlerindeki hükümlülerin elektrik faturaları için ödedikleri yüksek maliyetin önüne geçilecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda ceza ve tutukevlerindeki hükümlülerin ödedikleri yüksek elektrik faturaları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile çalışma başlatıldığı duyuruldu. Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği gereğince hükümlüler, aydınlatma dışındaki ihtiyaçlarına yönelik elektrik giderlerini kendileri karşılıyor. Bu da hükümlülere elektrik faturası olarak yansıtılıyor. Elektrik tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara göre cezaevleri de "ticarethane abone grubu" kapsamında değerlendirildiği için hükümlüler konutlara göre daha yüksek elektrik faturaları ödemek durumunda kalıyor. Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, TBMM'deki komisyon toplantısında, "Cezaevlerinde ticarethane sayacı olduğu için, ücretlendirme ticarethane gibi yapılıyor. Rakam çok yüksek çıkıyor. Konut olarak yapılsa problem kalmayacak, talep de o zaten" dedi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise, "Bu konuda EPDK'yle görüşmelere başladık. Oradaki tarifenin daha imtiyazlı hâle getirilmesi için görüşme yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

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