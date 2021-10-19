​Hulki Cevizoğlu: CHP jakobenizm yapıyor Kılıçdaroğlu tehdit ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı videoda bürokrat ve memurları "Size son uyarım" diyerek tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine suç duyurusunda bulunurken, konuyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

HULKİ CEVİZOĞLU: CHP JAKOBENİZM YAPIYOR

CNN Türk ekranlarında konuşan gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun dilinin 'tehdit dili' olduğunu söyledi.

CHP bugüne kadar jakoben bir parti olmakla eleştirildiğine vurgu yapan Cevizoğlu, "CHP yine jakobenizm yapıyor. Bu iddialar unutulmuştu şimdi bunları yeniden canlandırıyor, hortlatıyor. Ayrıca böyle bir ana muhalefet olabilir mi?" dedi.

"AK PARTİ DUA EDİYOR"

"Ben şimdi CHP yöneticisi, CHP üyesi olsaydım 'Sen Erdoğan'a mı çalışıyorsun' derdim" ifadelerini kullanan Cevizoğlu, "Millet, AK Parti dua ediyor 'Allah Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başından eksik etmesin. Yaptığı her konuşma bize puan kazandırıyor' diye. Paralel ve seri halde bir küresel tehdidi görüyoruz. Küresel tehdidin iç yapıları var Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu. Orman yangınları varken THK Başkanı'nı tehdit etti, sonra koşa koşa yanına gitti. Sonra Merkez Bankası Başkanını tehdit etti. Bakın bunlar iktidar olma dili değil, icraat dili değil, tehdit dili." diye konuştu.

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