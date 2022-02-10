CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CNN Türk canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna değinen Gazeteci Hulki Cevizoğlu, sert ithamlarda bulundu.

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HULKİ CEVİZOĞLU: "KILIÇDAROĞLU'NUN BORÇ TAKAM BİR MÜFLİS ADAM GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul projesinde de benzer bir siyaset anlayışı izlediğini vurgulayan Cevizoğlu, "Politika yapacağım diye borç takan bir müflis adam görüntüsü var. Kamusal bir suç işliyor ve bunu bir âdet haline getirdi. 100 bin liralık otele parayı ödüyorsun ama o da özel sektör." dedi.

OYNAT 01:12 Hulki Cevizoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Borç takan müflis adam görüntüsü var Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödememe kararını sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul projesinde de benzer bir siyaset anlayışı izlediğini vurgulayan Cevizoğlu, 'Politika yapacağım diye borç takan bir müflis adam görüntüsü var. Kamusal bir suç işliyor ve bunu bir adet haline getirdi. 100 bin liralık otele parayı ödüyorsun ama.' dedi. BiP'te paylaş

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"KILIÇDAROĞLU KAMUSAL BİR SUÇ İŞLİYOR BUNU DA ÂDET HALİNE GETİRDİ"

Cevizoğlu'nun konuya ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

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"Kemal Bey'in tavrı, borç takma tavrı. Kanal İstanbul konusunda da aynı şeyi yaptı. Ekonomik profiline bakın. Kanal İstanbul'a yatırım yapacak ülkelerin büyükelçilerine mektup gönderdi ya, 'İktidar olursak paralarınızı ödemeyeceğiz' dedi. Sağa sola borç takan müflis bir insan profili çiziyor. İnsan, 'Onu da ödeyeceğim, haksızlığa engel olacağım' der. İkisini bir arada tutuyor. Rant ile haklı kazancı, bir devlet projesinden ayırt edemiyor.Politika yapacağım diye borç takan bir müflis adam görüntüsü var. Onu ödemeyeceğim bunu ödetmeyeceğim... Diyeceksin ki, 'Öyle bir ekonomik politikam var ki onu da ödeteceğim, rüşvete, ranta karşıyım diyeceksin. Evimin de partinin de faturasını ödeyeceğim ama bu zamların hesabını soracağım' dersin. Kamusal bir suç işliyor, bunu bir âdet haline getirdi. Bu felsefi anarşizm midir? Kamu kuruluşlarına baskın yapmak, eleştiriler yöneltmek... Evine gelen faturaları ödememek... 100 bin liralık otele parayı ödüyorsun ama. O da özel sektör."

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