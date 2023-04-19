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Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na PKK tepkisi

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cevizoğlu, "'Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen CHP, Atatürk'ün terörle nasıl mücadele ettiğini biliyor. CHP lideri HDP'yi kızdırmamak için PKK diyemiyor. PKK derse, PKK'nın ne olduğu sorulacak. PKK'nın bebek katili olan bir terör örgütü olduğu ortaya çıkacak." dedi.

09:17 . 19/04/2023 Çarşamba
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Hulki Cevizoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Hulki Cevizoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci
Hulki Cevizoğlu
, katıldığı canlı yayında HDP destekli 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Atatürkçülüğe yakışacak bir şey midir bu?"

Cevizoğlu açıklamasında, '
'Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen CHP, Atatürk'ün terörle nasıl mücadele ettiğini biliyor. CHP lideri HDP'yi kızdırmamak için PKK diyemiyor. PKK derse, PKK'nın ne olduğu sorulacak. PKK'nın bebek katili olan bir terör örgütü olduğu ortaya çıkacak. O zaman siz bunların siyasal uzantısı olan ve senin gibi PKK terör örgütü diyemeyen 'HDP'yle ne işin var bu nasıl Atatürkçülük' diye soracaklar. Sevgili genç arkadaşlarımız. Bu dediklerimizi arasınlar tarasınlar. Atatürkçülüğe yakışacak bir şey midir bu?''
diye tepki gösterdi.

#AK Parti
#CHP
#Hulki Cevizoğlu
2 saat önce
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