​Hulusi Akar: TSK her türlü muharebeye hazır Hulusi Akar: TSK her türlü muharebeye hazır Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "TSK, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir" dedi.

25 Aralık 2017, 11:15 AA