Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hulusi Akara Pençe-Kilit Operasyonunu sıfır noktasından takip ediyor Sınırı kilitleyeceğiz
HAKKÂRİ

Hulusi Akara Pençe-Kilit Operasyonu’nu sıfır noktasından takip ediyor: Sınırı kilitleyeceğiz

Pençe-Kilit Operasyonu’nu sınırın sıfır noktasında takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk safhanın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Akar, “Hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akara Pençe-Kilit Operasyonu’nu sıfır noktasından takip ediyor: Sınırı kilitleyeceğiz
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu ile hudut hattının tamamen kilitleneceğini söyledi. Bakan Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3’üncü Piyade Tümeni’ne ait Taktik Komuta Yeri’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti. Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, “Yurt içi, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

  • Akar, Pençe Kilit Operasyonu’ndaki son duruma ilişkin de şu bilgileri verdi: “Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz, komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz.”

İLK SAFHA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, “Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var” diye konuştu.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde
GÜNDEM
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı: Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi
GÜNDEM
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı: Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi
Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Sokak ortasında bıçaklı dehşet

​Oto yıkamada çıkan olay kanlı bitti.
Beşiktaş evinde farklı kaybetti

Beşiktaş evinde farklı kaybetti

Siyah beyazlılar Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi.
Twitterda Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor

Beştepe'de yüksek yargı mensupları ile iftar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz.

​Gezi davasında karar açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.