Hulusi Akara Pençe-Kilit Operasyonu’nu sıfır noktasından takip ediyor: Sınırı kilitleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu ile hudut hattının tamamen kilitleneceğini söyledi. Bakan Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3’üncü Piyade Tümeni’ne ait Taktik Komuta Yeri’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti. Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, “Yurt içi, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

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ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Akar, Pençe Kilit Operasyonu’ndaki son duruma ilişkin de şu bilgileri verdi: “Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz, komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz.”

İLK SAFHA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, “Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var” diye konuştu.

GÜNDEM Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde