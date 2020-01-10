Hurda araç ve demir parçalarından çocukluk hayali olan arazi aracını yaptı

Aksu ilçesinde demir doğramacılık yapan ilkokul mezunu Ercan Kurnaz, küçüklüğünden kalan bir hevesle evinin 50 metrekarelik bahçesinde hurda ve atık araç parçalarından bir arazi aracı yapmaya karar verdi. Otomobil üzerine merakı olan Kurnaz, hobi amaçlı başladığı off-road arazi aracını 6 ay gibi bir sürede tamamladı. Ercan Kurnaz, sahilde, dağda, bayırda, çamurda ve trafiğe kapalı olan her yerde kullanılabildiği off-road aracını 30 bin liraya mal etti.

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Kurnaz aracını 50 metrekarelik bahçesinde, kaynak makinesi matkap ve spiral yardımıyla yaptı.

Kaynak makinesi, spiral ve matkapla imkansızlıklar içinde aracını tamamlayabilen Kurnaz, plaka alabilmek için de başvuru yapmaya hazırlanıyor. Benzin ve LPG yakıtıyla çalışan ve 5 vites olan araç 120 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.

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Aracını bir taşıyıcı römork yapıp hobi olarak kullanacak.



"30 bin liraya mal oldu"

Çocukluk hayalini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kurnaz, şu eşkilde açıklamada bulundu:

"İmkansızlıklar içinde bu aracı vücuda getirdim. 1990 model hurda bir aracın motorunu, aracın yapımında kullandım. 4x4 özelliklerine sahip olan araç yaklaşık 30 bin liraya mal oldu. Hız için değil güce dayalı bir araç. 5 vites aracımız benzin ve LPG ile çalışıyor. Bir depo gazla 500 kilometre yol alıyor. 800 kilo ağırlığı var. Ama hızımız 120’ye kadar çıkabiliyor. Arazide engel tanımayan bir araç."

Kurnaz, yaptığı aracı, sahilde, kumda, taşlık alanda kullanıyor.

"Çocukluğuma geri döndüm"

Aracı 50 metrekarelik bahçesinde, kaynak makinesi matkap ve spiral yardımıyla yaptığını kaydeden Kurnaz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İmkansızlıklar içinde yaptım. Sadece torna işlerinde tornacıdan destek aldım. Oğlum bu rengi sevdiği için turuncu yaptım. Plaka için kısa süre içinde başvuru yapacağım. Alabilirsem çok daha iyi olur. Bu aracı kullanmak çok zevkli. Çocukluğuma geri döndüm. Bir çocuk gibi aracımı kullanıyorum."

Kurnaz, 2 kişilik olan aracının satış bedelinin 100 bin lira olduğunu belirtti.

"Trafiğe kapalı alanda sürüp eğleneceğim"

Şu an trafiğe kapalı alanlarda aracı test etmeye devam ettiklerine değinen Ercan Kurnaz, "Sahilde, kumda, taşlık alanda kullanıyoruz. Beğenen araçlara yapabilirim. Yardımcı olurum. 100 bin lira civarında bir değer biçiyorum. Arabayla ilgili köyde küçük araçlar yapmıştım. Otomobillere ilgim çoktur. Aracımı bir taşıyıcı römork yapıp canımın istediği yerde hobi olarak eğleneceğim" ifadelerini kullandı.

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Kurnaz, 2 kişilik olan aracının satış bedelini ise 100 bin lira olarak belirlediğini sözlerine ekledi.