Hüseyin Likoğlu'nun acı günü: Annesi Ayşe Likoğlu'nu toprağa verdi

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun annesi Ayşe Likoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün 81 yaşında vefat etti.
Yedi çocuk annesi Ayşe Likoğlu'nun cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Erenköy Mahallesi Camisi'nin önüne götürüldü.
CENAZE NAMAZINI OĞLU KILDIRDI
Ayşe Likoğlu, öğle namazına müteakip, oğlu imam hatip Muhammed Likoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Erenköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
ALİ ERBAŞ KABRİ BAŞINDA DUA OKUDU
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Likoğlu'nun kabrinin başında dua okudu.
Cenaze törenine Hüseyin Likoğlu'nun yakınları, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Yeni Şafak Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayark, Yeni Şafak Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak ile çok sayıda kişi katıldı.