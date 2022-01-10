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SAMSUN

Ayşe anne toprağa verildi

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun vefat eden annesi Ayşe Likoğlu, Samsun’da toprağa verildi. Merhumenin cenaze namazını, Düzce'de müftülük yapan oğlu Muhammet Likoğlu kıldırdı. Namaza katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alnı secdede her zaman hayır, iyilik yolunda olan evlatlar yetiştirmiş olması hadisi şerifteki müjdeye nail olmasını sağlar diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Likoğlu’nun vefat eden annesi Ayşe Likoğlu Samsunda toprağa verildi
Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun annesi toprağa verildi

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun vefat eden annesi Ayşe Likoğlu, Samsun’da toprağa verildi. Bir süredir İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 81 yaşındaki Ayşe Likoğlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ayşe Likoğlu için dün Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Erenköy Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

'ABDESTİMİ ORADA KİM ALDIRACAK' DEDİ

Cenaze namazını, Düzce Çilimli’de müftülük yapan oğlu Muhammet Likoğlu kıldırdı. Merhume, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Muhammet Likoğlu, “7 yıl önce babamın cenaze namazını da kıldırmıştım. Annemi ahlakıyla, Kur'an'a ve özellikle namaza gösterdiği hassasiyetiyle yakinen tanıyoruz. Bizi de öyle yetiştirdi. Annem hastanede yoğun bakıma giderken zor nefes alırken, zor konuşurken bile ‘abdestimi orada bana kim aldıracak’ dedi. Biz kendisinden razıyız. Öyle ümit ediyorum ki Cenab-ı Allah da razı olacaktır” diye konuştu.

MÜJDEYE NAİL OLSUN İNŞALLAH

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazının ardından dua etti.

Erbaş şu ifadeleri kullandı:

  • “Merhum Ayşe ablamızın hayatında ibadetleri, hayır hasenatı, yapmış olduğu iyilikler malum. Yetiştirdiği 7 çocuğu, öyle zannediyorum hadis-i şerifteki müjdeye nail olması için önemli bir vesile olacaktır. Allah çocuklarından razı olsun. Alnı secdede her zaman hayır yolunda olan, iyilik yolunda olan evlatlar yetiştirmiş olması bu hadisi şerifteki müjdeye nail olmasını sağlar diye dua ediyoruz.”

CENAZEYE KATILANLAR

Cenaze törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan ile diğer mesai arkadaşları ve aile yakınları katıldı.

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