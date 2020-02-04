Husumetli aileler çatıştı, 11 yaşındaki Sinan öldü



Olay geçen hafta Bayrampaşa'daki Cevatpaşa mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında sokakta tartışma çıktı. Bu sırada 11 yaşındaki Sinan Üstünalp, babaannesi Hamide Üstünalp'e "Bunlar bizi öldürecek polise haber verelim" dedi. Sokakta yaşanan kavganın ardından karşı taraftan kişiler, bir süre sonra otomobille sokağa gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, amcaları Ali ve Aziz Üstünalp yaralandı.

DHA

DHA

"BENİM CANIM YANDI, BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN"

Küçük çocuk toprağa verilirken Anne Sibel Üstünalp, "Benim çocuğumun günahı bu mu? Gördü babaannesi söyledi. Geldiler kalbine sıktılar. Yakalansınlar, tutuklansınlar istiyorum. İçim biraz rahatlasın. Benim çocuğum hiç yoktan gitti. Onu benden ayırdılar. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.

DHA

" POLİSE SÖYLEYELİM GELİP ALSINLAR DİYORDU"

Babaanne Hamide Üstünalp ise "Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'Bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu.

Polis şüphelileri arıyor

Olay günü, otomobil ile yavaş ilerleyerek sokağa girdiler. Arabanın camı az açılmıştı. Camlar siyahtı içerisini görünmüyordu. Silahı çıkardı biri ve ateş ederek ilerledi. Torunum az ileride direğin yanındaydı. Oğlum da o taraftaydı" dedi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta polisin önlemi devam ediyor.