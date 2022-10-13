Gündem Huzurevinde mahkeme 90lık iki dede tartıştı
BURSA

Huzurevinde mahkeme: 90’lık iki dede tartıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, taraf oldukları duruşmaya yaşları nedeniyle gidemeyen A.A. (89) ile N.Y.’nin (94) ifadeleri mahkeme heyeti tarafından kaldıkları huzurevinde alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Huzurevinde mahkeme: 90’lık iki dede tartıştı
​Huzurevinde mahkeme.

Adalet hizmetlerinde yargıya güvenin arttırılmasına katkı sağlayan ‘evde adalet hizmeti’ uygulamasının bir örneği Bursa’nın İnegöl ilçesinde de gerçekleşti. 90’lık dedeler huzurevinde tartışınca mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de yaşları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan A.A. ve N.Y.’nin ifadesini kaldıkları huzurevine giderek aldı.

YAŞLARI NEDENİYLE KATILAMADILAR

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. 25 Nisan 2022’de tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı. İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

DOĞRUDAN VEYA GÖRÜNTÜLÜ

Adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.

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