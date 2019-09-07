Gündem Huzurlu ders başı
EĞİTİM

Huzurlu ders başı

İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen pazartesi günü ders başı yapacak. İlk gün saat 14.00’e kadar ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Valiliğince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 3 bin 204 okulun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. Okul kolluk görevlileri ve Mobil Okul Timleri okulda ve çevresinde çalışmalarını sürdürecek. İçişleri Bakanlığı da servis denetimlerini artıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen pazartesi günü ders başı yapacak. Trafikte sorun yaşanmaması için belediye ekipleri emniyet ve jandarmaya destek verecek, ilk gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan ücret alınmayacak. İETT'nin, okulların açılması nedeniyle pazartesi günü kış tarifesine geçecek. Ayrıca, raylı sistem ve deniz ulaşımına da ek seferler konularak yolcu talepleri karşılanacak.

GÜVENLİK KAMERALARI GİDEREK ARTACAK

Mobil Okul Timleri okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek.

İstanbul Valiliğince, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet verecek. Bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlenirken, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek. Ayrıca, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kentteki 6 bin 790 eğitim ve öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okul servislerine sıkı denetim geleceğini belirtti. Soylu, "Ülkemizde kayıtlı 92 bin 890 okul servis aracı bulunmaktadır. Normal denetimlerimizin yanı sıra önümüzdeki hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacaktır. Ayrıca geçtiğimiz yıl 215 bin 186 okul servis aracı sürücüsüne, 10 bin 68 rehber personele, 417 bin 671 öğretmene, 11 bin 755 okul geçidi görevlisine ve 2 milyon 209 bin 380 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir" dedi.

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Bir umutsa aradığın o biziz

  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen 'Yeni Okul Zili ve Çocuk Şarkısı Tanıtımı' programına katıldı.
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı. Nevşehir'in Uçhisar beldesi Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen 'Yeni Okul Zili ve Çocuk Şarkısı Tanıtımı' programında konuşan Selçuk, "Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Şermin Yaşar yazdı" dedi. Selçuk, şunları söyledi: "Okul bir hayat sahnesidir, sınıflarımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır"
  • Yeni okul zilinin sözlerinin bir kısmı şöyle: "Merak edip araştıran / Dünyaları keşfedeniz / Aç kapıyı, bekle bizi / Hep beraber gelen biziz, Kol kolayız el eleyiz Yoldayız biz, gelecek biziz / Tohum biziz, toprak biziz /
  • Güneş biziz, yağmur biziz, Büyüyüp göklere uzanırken / Çiçeklenip açan biziz / Yarınlara hep baktığın / Bir umutsa aradığın / O da biziz, o da biziz..."
  • 4 DERSTEN ORTAK SINAV
  • Bakan Selçuk ayrıca ‘Destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde dönem sonunda ortak sınavlar yapılacak. Bu dersler için destekleme ve yetiştirme kurslarına kaynak desteği sağlayacak. Liseden mezun olanlar da artık bu kurslardan yararlanabilecekler"

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