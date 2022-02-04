Huzurun sağlandığı Hakkari 'kar festivaline' ev sahipliği yapacak

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzurun hakim olduğu Hakkari'nin saklı kalan güzelliklerinin tanıtılması, kış ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm il müdürlükleri ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali", "Sat Buzul Gölleri Doğa Sporları Festivali", "Kar Festivali", Türkiye Paintball Şampiyonası ve Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak müsabakaları gibi etkinliklerle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi kentte ağırlanıyor.

Bu çerçevede Valilik ve Belediyenin koordinasyonunda, ilgili kurumların iş birliğiyle 5-6 Şubat'ta Merga Bütan Kayak Merkezi'nde festivalin dördüncüsü düzenlenecek.

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Spor ve yerel yarışmalar ile kayak gösterisinin yapılacağı festivalde, Yılmaz Erdoğan, Gece Yolcuları ve Aydın Aydın gibi sanatçılar konser, gösteri ve söyleşileriyle yer alacak. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu da gösteri sunacak.

Festivalin düzenleneceği kayak merkezinde de son hazırlıklar tamamlandı. Kar kalınlığının 1 buçuk metreye ulaştığı merkezde, araçlar için iki noktada park alanları oluşturuldu.

Belediyenin de festival boyunca ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti vereceği bildirildi.

"Festival ilimizin turizmine büyük katkı sağlayacak"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, İran ve Irak'a sınır komşusu olan Hakkari'nin bu yönüyle önemli bir merkez olduğunu söyledi.

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Kentin yılın her döneminde farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırladığını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Burada yılın en az altı ayı kayak yapılabiliyor. Kentimiz, ülkemizde kayakla en erken tanışıp en geç vedalaşan illerin başında gelmektedir. Hakkari kar kalitesiyle kayak ve kış sporları için oldukça elverişlidir. Merga Bütan Kayak Merkezi de kentimizin kış turizmine hizmet veriyor. Valilik ve Belediyemiz tarafından organize edilen festivale kentten ve farklı illerden yoğun ilginin olduğunu gözlemliyoruz. Bu festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimiz ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Festivali organize eden Valiliğimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz."

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"Hakkari artık festivallerle anılıyor"

Vangölü Havzası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Turan Şimşek de kentin turizm potansiyelinin sağlanan huzurla birlikte daha çok gündeme geldiğini belirtti.

Hakkari'nin turizm ve cazibe merkezi olması yolunda devletin ciddi yatırımlarının olduğuna değinen Şimşek, şöyle devam etti:

"Burası önemli rotalara sahip bir şehir. Bu yüzden hem bölgeden hem de il dışından ilgi görüyor. Her şeyin başı, huzur ve güvenliktir. Şu an Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri Hakkari. İlimiz güvenlik anlamında çok şeyi aştı, cazibe merkezi haline geldi. Bu da olumlu sonuçlar doğuruyor. Hakkari artık festivallerle anılıyor. Geçmişte bunlara değinemezdik. Adı bile geçmezdi. Şimdi ise ciddi festivaller gerçekleştiriliyor."

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Kentteki kayak merkezinin yatırımlarla daha donanımlı hale getirildiğini anlatan Şimşek, "İl dışından, İran ve Irak'tan buraya ilgi var. Hakkari'nin geleceği turizmle şekillenecektir. Bu etkinliklerden esnaf da fayda görüyor, şehir canlanıyor. Festivale yaklaşık 15 bin kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Festivalde güzel ve huzurlu bir Hakkari mesajını Merga Bütan Kayak Merkezi'nden bütün Türkiye'ye hatta dünyaya vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den gelen Erol Demir de festivalin olacağını duyunca kentte geldiğini belirterek, "Kocaeli'de meşhur Kartepe kayak merkezimiz de var ama buradan aldığımız keyfi oradan almadık. Sağlanan imkanlar sayesinde birçok çocuk ve gencimiz kendi potansiyelini ortaya çıkarabiliyor. Hakkari'yi yaşamak lazım. Çok güzel bir tesis olmuş." diye konuştu.

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