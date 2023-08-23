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İBB 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'le kutlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliklerde imam hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşen de sahne alacak. Gülşen, konserinde yanında bulunan kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demiş ve bu sözlerle büyük tepki çekmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Gülşen'e destek vermişti.

10:06 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, İBB'nin 30 Ağustos etkinliğinde sahne alacak.

İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, İBB'nin 30 Ağustos etkinliğinde sahne alacak.

İBB 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentin çeşitli noktalarında ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.

Yenikapı'da yapılacak kutlamalarda ise imam hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşen sahne alacak.

İmam hatiplilere hakaret etmişti

Konserinde yanında bulunan kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyerek tüm imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'in İstanbullunun parasıyla sahne alacak olması tepkiyle karşılandı.

Vatandaştan tepki: Bunun bir karşılığı olacak

Tepkilerini sosyal medyadan gösteren vatandaşlar,
"Ekrem Başkan seçmen ile dalga geçmeye hazırlanıyor ve bunun bir karşılığı olacak…"
,
"Erdoğan kazanınca gideceğim demişti. CHP'li İmamoğlu da utanmadan konser vermiş, İstanbul halkının paraları böyle böyle peşkeş çekiliyor maalesef."
gibi eleştirilerde bulundu.

Ne olmuştu?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan şarkıcı Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Gülşen'e destek vererek
"Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz."
ifadelerini kullanmıştı.

#Gülşen
#İBB
#Zafer Partisi
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