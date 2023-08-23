İBB 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'le kutlayacak

Konserinde yanında bulunan kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyerek tüm imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'in İstanbullunun parasıyla sahne alacak olması tepkiyle karşılandı.

"Erdoğan kazanınca gideceğim demişti. CHP'li İmamoğlu da utanmadan konser vermiş, İstanbul halkının paraları böyle böyle peşkeş çekiliyor maalesef."

"Erdoğan kazanınca gideceğim demişti. CHP'li İmamoğlu da utanmadan konser vermiş, İstanbul halkının paraları böyle böyle peşkeş çekiliyor maalesef."

"Ekrem Başkan seçmen ile dalga geçmeye hazırlanıyor ve bunun bir karşılığı olacak…"

"Ekrem Başkan seçmen ile dalga geçmeye hazırlanıyor ve bunun bir karşılığı olacak…"

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.