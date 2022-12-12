Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında tevazu sahibi olduğunu belirtti Asla kibrim olmaz
POLİTİKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında tevazu sahibi olduğunu belirtti: Asla kibrim olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. İsmail Küçükkaya'nın 'Kibirli misiniz?' sorusunu İmamoğlu, "Asla kibrim olmaz" şeklinde cevapladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında tevazu sahibi olduğunu belirtti: Asla kibrim olmaz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Sohbet esnasında Küçükkaya'nın 'Kibirli misiniz?' sorusuna İmamoğlu, "Tevazum yüksektir. Beni çalışanlarıma sorabilirsiniz" dedi.

'ASLA KİBRİM OLMAZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Asla kibrim olmaz. Tevazum yüksektir. Beni insanlar nerede tanırlar? İşimin başında. Beni kime sorsunlar? Çalışanlarıma. Bakın tam buraya girerken koşa koşa, nefes nefese yaşıda var Ağaç AŞ çalışanımız. 'Başkanım bir arkadaşım öldü cenazesine yetişiyordum, sizin arabanızı gördüm koşa koşa geldim' dedi. Bir istediğin var mı diye sordum 'Sarılmak istiyorum' dedi. Bana yeter İsmail Bey, bana yeter' " dedi.

Ekrem İmamoğlu: Asla kibrim olmaz tevazum yüksektir
OYNAT 00:34
Ekrem İmamoğlu: Asla kibrim olmaz tevazum yüksektir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Kibirli misiniz?' sorusuna, 'Asla kibrim olmaz. Tevazum yüksektir. Beni çalışanlarıma sorabilirsiniz' dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı

CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
GÜNDEM
CHP İstanbul İlçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkında sözleri sonrası tarafını seçti
Mezarı kazdıkça çil çil altın çıktı

Mezarı kazdıkça çil çil altın çıktı

​İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerinde.
Gizli odalardan çıkanlar herkesi şaşırttı

Gizli odalardan çıkanlar herkesi şaşırttı

Zenginlerin saklı hazinesiydi: Hepsi villa ile birlikte bulundu.
Savunma sanayiinde şampiyonlar ligindeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser.

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.