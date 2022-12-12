İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında tevazu sahibi olduğunu belirtti: Asla kibrim olmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Sohbet esnasında Küçükkaya'nın 'Kibirli misiniz?' sorusuna İmamoğlu, "Tevazum yüksektir. Beni çalışanlarıma sorabilirsiniz" dedi.

'ASLA KİBRİM OLMAZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Asla kibrim olmaz. Tevazum yüksektir. Beni insanlar nerede tanırlar? İşimin başında. Beni kime sorsunlar? Çalışanlarıma. Bakın tam buraya girerken koşa koşa, nefes nefese yaşıda var Ağaç AŞ çalışanımız. 'Başkanım bir arkadaşım öldü cenazesine yetişiyordum, sizin arabanızı gördüm koşa koşa geldim' dedi. Bir istediğin var mı diye sordum 'Sarılmak istiyorum' dedi. Bana yeter İsmail Bey, bana yeter' " dedi.

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