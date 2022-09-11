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POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu metrobüs kazasını öğrenmesine rağmen konser izlemeye devam etti

İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir skandalı daha imza attı. İstanbul Avcılar’da 99 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında can pazarı yaşanırken, İmamoğlu’nun Madrigal ve Can Ozan konserinde olduğu iddia edildi. İmamoğlu'nun kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı İmamoğlu metrobüs kazasını öğrenmesine rağmen konser izlemeye devam etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kaza sırasında konserde olduğu, ancak kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDAYDI

Ekrem İmamoğlu'nun, kazanın olduğu saat 18.48'de Eyüp Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen Madrigal ve Can Ozan'ın konserini dinlemeye gittiği bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar'da can pazarı yaşanırken konseri dinlemeye devam ettiği, 4.5 saat sonra konser alanından ayrıldığı öğrenildi.

Metrobüs kazasında yaralının çıkarılma anı
OYNAT 00:59
Metrobüs kazasında yaralının çıkarılma anı
Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası metrobüslerde bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, bir yaralının çıkarılma anı kameraya böyle yansıdı.


  • Ekrem İmamoğlu'nun aralarında 3 yoğun bakım olmak üzere 99 kişinin yaralandığı kaza sırasında konserde kalması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu:

Bekir Tiryaki: 'İstanbul'da metrobüs kazası varken Başkan Kemerburgaz'da konserde eğleniyor' diyoruz. 'İnsanlar eğlenmeyecek mi?' diyor. Eğlenin kardeşim eğlenin! Siz eğlenin de başkanın olması gereken yer orası değil, kazanın olduğu yer. Şehir ona emanet edilmiş. Bak Vali orada, AFAD orada."

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Çağın Çiçek: Başkan sen konser keyfini bozmasaydın. Bunlar malum İstanbul'da artık mutat şeyler, sürekli oluyor ve senin de umurunda değil. Git tatil yap konserde hopla.

Ertuğrul Feyyaz: Arkadaş insanda biraz utanma olur. Metrobüs yolcuları yaralanmış ki ağır yaralılar da var. Sizin derdiniz konser.

İstanbullu güvende değil: Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı
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VATANDAŞLAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Kazazede vatandaşlar ile seferler durduğu için metrobüs duraklarında mahsur kalan yolcular; İBB'nin yetersiz müdahales nedeniyle Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 99 kişi yaralandı
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Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 99 kişi yaralandı

ŞOFÖR FENALAŞIP KARŞI ŞERİDE GİRDİ

Metrobüs kazasının, şoför Mahsun Kibar'ın aniden fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesi ve araç içi kamera kayıtlarına göre, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüs sürücüsü Mahsun Kibar fenalaşarak karşı yöne geçip Levent T.'nin kullandığı metrobüse çarptı. Kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

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