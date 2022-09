İBB Başkanı İmamoğlu metrobüs kazasını öğrenmesine rağmen konser izlemeye devam etti İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir skandalı daha imza attı. İstanbul Avcılar’da 99 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında can pazarı yaşanırken, İmamoğlu’nun Madrigal ve Can Ozan konserinde olduğu iddia edildi. İmamoğlu'nun kazayı öğrenmesine rağmen 4.5 saat konserde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Abone Ol