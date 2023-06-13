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İBB Başkanı İmamoğlu'na yeni dava: İlk duruşma perşembe günü

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen dava 15 Haziran'da Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava konusu soruşturma, 8 yıl öncesine İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyor.

11:10 . 13/06/2023 Salı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kamu 250 bin lira zarara uğratıldı

NTV'nin haberine göre; Süreç, İçişleri Bakanlığı’nın İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir inceleme ile başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Hakim karşısına çıkacak

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avukatı, İmamoğlu'nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını savundu. Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek.



#Ekrem İmamoğlu
#İçişleri Bakanlığı
#İstanbul
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