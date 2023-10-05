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İBB çalışanlarından sendika binası önünde protesto: Sadaka beklemiyoruz adalet istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım-İkmal ve İSFALT çalışanları üç yıldır imzalanmayan toplu sözleşme nedeniyle sendika binası önünde hem sendika yönetimini hem de İBB'yi protesto etti Açıklama yapan Muharrem Özdemir "Biz yol bakımda çalışıyoruz, İSFALT personeliyiz. Sosyal haklarımızı istiyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz, kimseden sadaka beklemiyoruz. Eşitlik, adalet istiyoruz. 1 Mart 2023'den itibaren sözleşme başlamışsa o tarihten itibaren istiyoruz. 2024 1 Mart'ı istemiyoruz. Biz 5 ay ileriye değil 6 ay geriye haklarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

22:27 . 5/10/2023 Perşembe
DHA
İSFALT çalışanları hem sendika yönetimini hem de İBB'yi protesto eti.

İSFALT çalışanları hem sendika yönetimini hem de İBB'yi protesto eti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım-İkmal ve İSFALT'ta çalışan işçiler, üç yıldır imzalanmayan toplu sözleşme nedeniyle Hak-İş sendikasının Fatih'te bulunan binasının önünde toplanarak hem Hak-İş sendikasını hem de İBB'yi protesto etti.

Sendika üyeleri adına açıklama yapan Serdar Karakoç, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım-ikmal bölümleri olarak buraya toplanma sebebimiz şudur, sendikamız Hak-İş 2020 yılının Haziran ayından beri bize yapılması gereken sözleşme yapılmamış ve haklarımız verilmemiştir. Ortalama 3 senelik bir mahkeme süreci olmuştur. Mahkeme sürecinin bitmiş olması bize mutluluk vermiş olsa da ne yazık ki Hak-İş oturmuş olduğu masada 'Kırmızı Çizgim' dediği, ne haftalık çalışma saatlerimiz, ne maaşlarımız, ne de sosyal haklarımızda hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bizde buna istinaden Hak-İş'in 7'inci şubesinin önüne geldik, toplandık.

Kendisine görüşmek istediğimizi belirttik. Kendisi bize sosyal medya üzerinden bazı tehditlerde, bazı uyarılarda bulunarak gelmeyeceğini, sabaha kadar dursak da buraya uğramayacağını söyledi. Bizi mağdur etmiştir, bizi hiçe saymıştır. Biz yol bakım-ikmal çalışanları olarak şikayetçiyiz. Biz buraya kimseyi rahatsız etmek için gelmedik lakin bize haklarımız verilmiyor. Ve yarın sözleşmenin imzalanacağı söyleniyor. Biz haklarımızı almadan bu sözleşmenin imzalanmasını istemiyoruz. Bize sorulsun, emin olun istediğimiz şeyler çok büyük şeyler değil. Çalışma saatlerimizin 40 saat olmasını istiyoruz ancak biz cumartesi bile çalışan insanlarız. Haftalık çalışma saatlerimize bakıldığı zaman aldığımız maaş asgari ücretin bile altında kalıyor"
dedi. 

"DEPREMLERDE VE AFETLERDE HATIRLANIYORUZ"

Hak-iş sendikasına bağlı çalışan Cafer Hoşaf, "
Biz maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sadece kış çalışmalarında hatırlanıyoruz ya da bir afet olduğunda hatırlanıyoruz. Biz o dönemler çok değerli, aslan, kaplan oluyoruz ama senenin 8-9 ayı biz unutuluyoruz. Biz sadece 3-4 ay hatırlanıyoruz. Ve bu dönemlerde de eminim ki en çok çalışan biziz. Deprem olur biz gideriz, kış çalışması olur biz gideriz, sel baskını olur biz gideriz. Ama maalesef İstanbul büyükşehir Belediyesinin de en değersiz birimi bizim birimdir"
diye konuştu.
Muharrem Özdemir ise,
"Biz yol bakımda çalışıyoruz, İSFALT personeliyiz. Sosyal haklarımızı istiyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz, kimseden sadaka beklemiyoruz. Eşitlik, adalet istiyoruz. 1 Mart 2023'den itibaren sözleşme başlamışsa o tarihten itibaren istiyoruz. 2024 1 Mart'ı istemiyoruz. Biz 5 ay ileriye değil 6 ay geriye haklarımızı istiyoruz"
şeklinde konuştu. Yapılan açıklamanın ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı
İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz ederek Belediye-İş Sendikası önünde eylem yaptı. Fatih'teki Belediye-İş Sendikası İstanbul Şubesi yerleşkesi önünde gerçekleştirilen protesto eylemine, çok sayıda İBB, İSTON A.Ş. ve İSBAK A.Ş. çalışanı katıldı. Sendika binasının penceresine İSTON bayrakları asan kalabalık, ıslıklar eşliğinde slogan attı. Belediye işçisi İbrahim Dalkılıç "Talebimiz insanca maaş alıp, insanca hizmetimize devam etmek. 3,5 yıldır devam eden davayı bir gecede masada sattılar. Kimseye haber vermediler. 'Arkadaşlar, fiyat budur, kabul ediyor musunuz, greve mi gitmek istiyorsunuz?' demeleri gerekirken 'Biz yaptık oldu.' modeline getirdiler. İnsanların da sabrı taştı" dedi.



 





#İBB
#Protesto
#Sendika
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