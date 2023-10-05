İBB çalışanlarından sendika binası önünde protesto: Sadaka beklemiyoruz adalet istiyoruz

İSFALT çalışanları hem sendika yönetimini hem de İBB'yi protesto eti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım-İkmal ve İSFALT'ta çalışan işçiler, üç yıldır imzalanmayan toplu sözleşme nedeniyle Hak-İş sendikasının Fatih'te bulunan binasının önünde toplanarak hem Hak-İş sendikasını hem de İBB'yi protesto etti.
Sendika üyeleri adına açıklama yapan Serdar Karakoç, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım-ikmal bölümleri olarak buraya toplanma sebebimiz şudur, sendikamız Hak-İş 2020 yılının Haziran ayından beri bize yapılması gereken sözleşme yapılmamış ve haklarımız verilmemiştir. Ortalama 3 senelik bir mahkeme süreci olmuştur. Mahkeme sürecinin bitmiş olması bize mutluluk vermiş olsa da ne yazık ki Hak-İş oturmuş olduğu masada 'Kırmızı Çizgim' dediği, ne haftalık çalışma saatlerimiz, ne maaşlarımız, ne de sosyal haklarımızda hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bizde buna istinaden Hak-İş'in 7'inci şubesinin önüne geldik, toplandık.
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