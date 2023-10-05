İBB çalışanlarından sendika binası önünde protesto: Sadaka beklemiyoruz adalet istiyoruz

Biz maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sadece kış çalışmalarında hatırlanıyoruz ya da bir afet olduğunda hatırlanıyoruz. Biz o dönemler çok değerli, aslan, kaplan oluyoruz ama senenin 8-9 ayı biz unutuluyoruz. Biz sadece 3-4 ay hatırlanıyoruz. Ve bu dönemlerde de eminim ki en çok çalışan biziz. Deprem olur biz gideriz, kış çalışması olur biz gideriz, sel baskını olur biz gideriz. Ama maalesef İstanbul büyükşehir Belediyesinin de en değersiz birimi bizim birimdir"