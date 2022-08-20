Gündem İBB çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı şimdi de kütüphaneye soktu
İSTANBUL

İBB çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı şimdi de kütüphaneye soktu

İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satılan çocuk tacizinin ve çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı kitaplar büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından kitapların satışını durduran İBB'nin, söz konusu kitapları şimdi de belediyeye ait kütüphaneye soktuğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı şimdi de kütüphaneye soktu
'Çıtır Çıtır Felsefe' adlı kitabın içeriği büyük tepki çekmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda geçtiğimiz aylarda satışa sunulan bazı kitaplar büyük tepki çekmişti.

ÇOCUK KİTABINDA SKANDAL İFADELER

Çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta, çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı şu satırların yer aldığı ortaya çıkmıştı:

"Aşk ancak özel alanda var olur; ancak bu özel alanda öpücüklere, okşamalara, dokunuşlara yer vardır; bedenler birbirini keşfeder ve birbirleriyle konuşur"

ÇOCUK TACİZİ ANLATILDI

'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta ise bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiğinin anlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Skandal içerikli kitapların satışı, tepkilerin ardından İstanbul Kitapçısı'nda durdurulmuştu. Ancak İBB'nin söz konusu kitapları bu kez de İBB kütüphanesi raflarına soktuğu öğrenildi.

İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar
GÜNDEM
İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar
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