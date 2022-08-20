İBB çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı şimdi de kütüphaneye soktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda geçtiğimiz aylarda satışa sunulan bazı kitaplar büyük tepki çekmişti.

ÇOCUK KİTABINDA SKANDAL İFADELER

Çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta, çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı şu satırların yer aldığı ortaya çıkmıştı:

"Aşk ancak özel alanda var olur; ancak bu özel alanda öpücüklere, okşamalara, dokunuşlara yer vardır; bedenler birbirini keşfeder ve birbirleriyle konuşur"

ÇOCUK TACİZİ ANLATILDI

'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta ise bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiğinin anlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Skandal içerikli kitapların satışı, tepkilerin ardından İstanbul Kitapçısı'nda durdurulmuştu. Ancak İBB'nin söz konusu kitapları bu kez de İBB kütüphanesi raflarına soktuğu öğrenildi.

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