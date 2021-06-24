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İSTANBUL

İBB kurban alanını gelen şikâyetlere rağmen açıyor

İstanbul’un en kalabalık ve modern ilçelerin- den Başakşehir’de, kurban bayramı öncesin- de büyük bir endişe yaşanıyor. İBB yönetimi, tüm şikâyetlere rağmen, konutların ortasın- da yer alan kurban satış ve kesim alanını bu yıl da açıyor. Başakşehir sakinleri verdikleri sözü tutmayan belediye yönetimine tepkili.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İBB kurban alanını gelen şikâyetlere rağmen açıyor
Tüm şikâyetlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tam ortasında kalan kurbanlık satış ve kesim alanını yeniden açacak olmasından dolayı Başakşehirliler endişelerini dile getiriyor.

İstanbul’un en modern ilçelerinden Başakşehir’de yaşayanlar, kurban bayramı heyecanı yerine koku ve hastalık endişesi yaşıyor. Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’de, günlük 20 bin insanın giriş yaptığı Başakşehir Millet Bahçesi, 5 bin kişilik Başakşehir Merkez Camii ve Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin hemen yanı başında, kurbanlık satış ve kesim alanı bu sene de kurulacak. Tüm şikâyetlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tam ortasında kalan kurbanlık satış ve kesim alanını yeniden açacak olmasından dolayı Başakşehirliler endişelerini dile getiriyor.

İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ BOŞ ÇIKTI

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında söz konusu alanla ilgili, “Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?” ifadelerini kullanmıştı. Fakat İmamoğlu’nun verdiği sözler yerine getirilmedi. İlçe sakinleri, yaz aylarına denk gelen kurban bayramı öncesinde kötü görüntü, koku ve pislikten oluşabilecek hastalıklardan dolayı şikâyetlerini defalarca dile getirdi. Başakşehir Belediyesi’nin, geçen yıl İBB’ye dilekçe vererek alanın kullanıma açılmaması yönündeki başvurusundan da bir sonuç alınamadı.

CAMLARINI BİLE AÇAMIYORLAR

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kurban satış ve kesim alanının açılması üzerine “Yüz bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık mahallelerinden Kayabaşı’nda, binlerce kişinin ziyaret ettiği Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, meydan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin hemen yanındayız. Bunların tam ortasında maalesef kurban satış ve kesim alanı bulunmakta. Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle hava sıcaklığının da etkisiyle buradan yayılan kötü kokular tüm komşularımızı rahatsız ediyor. Camlarını bile açamıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

‘İBB ADINA SİZLERDEN ÖZÜR DİLERİM’

  • İBB Başkanı ve yönetiminin 23 Aralık 2019’da Başakşehir Belediyesi’ne yaptıkları ziyarete değinen Başkan Kartoğlu, “Ziyaret sırasında komşularımızdan gelen bu şikayetleri aktardık. Kurban kesim alanının buradan kaldırılması gerektiğini ilettik. Kendileri de “Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?” demişti. 2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl buraları açarak kaçan kasaplarıyla da ayrı bir rezalete imza attılar. Maalesef bu yıl da kurban satış ve kesim alanını açıyorlar. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden bir kez daha özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaçan kasaplar mağdur etmişti

Öte yandan geçen yıl Kurban bayramında İBB’nin kurbanlık satış ve kesim alanında yaşanan skandallar günlerce konuşuldu. Kurban kesim alanındaki görevli kasaplar işi bırakıp kaçınca binlerce vatandaş mağdur oldu. Kesilmeyi bekleyen kurbanlıklar ve vatandaş kesim alanında ortada kalırken vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışmıştı.

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