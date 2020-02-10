Gündem İBB Meclis 1 Başkanvekilliğine AK Partili Zeynel Abidin Okul seçildi
POLİTİKA

İBB Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Parti'li Zeynel Abidin Okul seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Parti'li Zeynel Abidin Okul seçildi. Zeynel Abidin Okul, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Zeynel Abidin Okul
Zeynel Abidin Okul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı ilk bileşiminde, ocak ayında görevinden ayrılan AK Parti'li Göksel Gümüşdağ'ın yerine Meclis 1. Başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Saraçhane'deki meclis salonda gerçekleşen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıda, AK Parti ve CHP, başkanvekilliği için aday çıkardı.

AK Parti grubu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Zeynel Abidin Okul'u aday gösterirken, CHP grubu ise Nazife Figen Karahan'ı aday gösterdi.

Yapılan oylamada CHP'nin adayı Nazife Figen Karahan 94 oy aldı. AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul 160 oyla İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi.

İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti
OYNAT 01:45
İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti
İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu'ndan özür beklediklerini dile getirdi. İmamoğlu 'Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle baş başa konuşmak istediğimi yeniden dile getiriyorum' demesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 'Sayın Başkanın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz' dedi.


Zeynel Abidin Okul, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti. Okul, şöyle konuştu:

"16 sene burada muazzam işler yaptı. Biz bundan sonraki süreçte de kendisinin deneyimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Ben kendisine bu hizmetlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tabii Meclis olarak da bundan sonraki süreçte İstanbul halkının sahip olduğu hizmetleri ve standartları daha yukarı çekme noktasında çalışma içerisinde olmamız lazım. İstanbul halkına odaklanmamız lazım. Ben İstanbul halkının emrinde olduğumu tekrar beyan ediyorum."

Ekrem İmamoğlundan küfür skandalı

Ekrem İmamoğlu'ndan
küfür skandalı

​AK Partili üyelerin tepkisi üzerine özür diledi.
Esede misliyle karşılık

Esed'e misliyle karşılık

115 hedef vuruldu, 101 rejim unsuru etkisiz.
İdlibden çekilme olmayacak

İdlib'den çekilme olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bütün kurumlara talimat verdi.
İstifa etti

İstifa etti

​Başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılamıştı.
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

​Rejimin topçu atışı neticesinde 5 askerimiz de yaralandı.
'280 bin lira ver <br>tümörünü çıkarayım'

'280 bin lira ver
tümörünü çıkarayım'

Onkoloji hastaları yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Davanın seyrini<br>iki detay belirleyecek

Davanın seyrini
iki detay belirleyecek

Türkiye'nin konuştuğu cinayet için imza kampanyası başlatıldı.
Mersin'de panik

Mersin'de panik

​Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı.
Anlık takip ediliyor

Anlık takip ediliyor

'Ülkemizde koronavirüs vakası tespit etmedik.'
En büyük zam Adalar hattına

En büyük zam Adalar hattına

Ulaşıma yapılan zamlarda detaylar ortaya çıkmaya başladı.
5G için yerli teknoloji uyarısı

5G için yerli teknoloji uyarısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan USOM'un açılış töreninde konuştu.
Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

​PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı silah sığınakta bulundu.
Zam kararı<br> İBB'de alındı

Zam kararı
İBB'de alındı

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması.
Seçim zamanı<br>Türkiye'yi malzeme yapıyor

Seçim zamanı
Türkiye'yi malzeme yapıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Akıncı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyle<br>geçen bir ömür...

Mücadeleyle
geçen bir ömür...

İsrail, Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.
KKTC'nin yerli otomobili Günsel

KKTC'nin yerli otomobili Günsel

​28 ülke ile anlaşıldı, 20 Şubat'ta tanıtımı yapılacak.
Kolon kesene<br>15 yıl hapis!

Kolon kesene
15 yıl hapis!

​Bilinçli ölüme neden olmakla yargılanacaklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.