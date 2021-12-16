İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz

İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının son birleşiminde, AK Parti ve CHP grubu arasında 'Türkan Saylan isminin bir sokağa verilmesi' üzerinden tartışma çıktı.

CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav, oturumun sokak isimlendirmeleri maddelerinin görüşüldüğü bölümde söz alarak, Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesine ilişkin teklifin, Harita Komisyonu'nda bir yıldır beklediğini belirterek nedenini sordu.

"TÜRKAN SAYLAN'IN İSMİ BİR YERLERDE YAŞATILMAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden ortak değerlerine saygı duymayan bölücü bir isim olduğuna vurgu yaparak, "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu memleketin ortak değerlerine hakaret eden biridir. Biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacak" dedi.

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Açıklamanın ardından CHP grubu, Gökkuş'a tepki gösterdi ve Meclis'te tansiyon yükseldi.