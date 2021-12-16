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İSTANBUL

İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Türkan Saylan'ın adının bir sokağa verilmesi için sunulan teklif tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz" dedi. Gökkuş'un açıklamalarına CHP grubu tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Meclisinde Türkan Saylan gerilimi: Türkiyeyi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav - AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş

İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının son birleşiminde, AK Parti ve CHP grubu arasında 'Türkan Saylan isminin bir sokağa verilmesi' üzerinden tartışma çıktı.

CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav, oturumun sokak isimlendirmeleri maddelerinin görüşüldüğü bölümde söz alarak, Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesine ilişkin teklifin, Harita Komisyonu'nda bir yıldır beklediğini belirterek nedenini sordu.

"TÜRKAN SAYLAN'IN İSMİ BİR YERLERDE YAŞATILMAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden ortak değerlerine saygı duymayan bölücü bir isim olduğuna vurgu yaparak, "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu memleketin ortak değerlerine hakaret eden biridir. Biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacak" dedi.

Açıklamanın ardından CHP grubu, Gökkuş'a tepki gösterdi ve Meclis'te tansiyon yükseldi.

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