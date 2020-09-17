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İSTANBUL

İBB meclisinde yine kavga: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde iktidar ve muhalefet partilerinin meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalar tekme tokat kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrası meclis oturumuna ara verildi.

Haber Merkezi İHA
İBB meclisinde ortalık karıştı.
İBB meclisinde ortalık karıştı.

İBB Meclisi’nin bugün yapılan oturumunda kavga çıktı. Oturumda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İYİ Partili Meclis üyesi Ali Kıdık’ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Dün burada İYİ Partili meclis üyesi metrolarla ilgili hususu söylediğimde ben de ilgili valimizin kararı ile ilgili beyanda bulundum. Bu beyanda bulunmak isterken şöyle bir ifade kullandım. ’İnternetçi’ dedim. Arkadaşım bu ismi çok sevmiş sosyal medya profiline eklemiş. O gün kullandığımda bu ifadeden rencide olabileceğini düşündüm ve rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Şimdi Güngören meydanına büfe koyan büfeci arkadaş bir tweet atmış. ’Özür diledi’ yazmış. İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Söylediğim bu rencide etmek için kullandığım bir ifade değil, zaten çok sevmişsin profiline eklemişsin. Arkadaş da teşekkür etti. Kalkıp da geldi özür diledi diye bir mesaj yayınlamak sana yakışır" şeklinde konuştu.

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İBB meclisinde yine kavga: Ortalık savaş alanına döndü
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İBB meclisinde yine kavga: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde iktidar ve muhalefet partilerinin meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalar tekme tokat kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrası meclis oturumuna ara verildi.

Arbede yaşandı


Göksu’nu sözleri üzerine İYİ Partili Meclis üyeleri tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine Meclis oturumunu yöneten, Meclis Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul oturumu sonlandırdı. Oturumun sonlandırılmasının hemen ardında bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görüldü.

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