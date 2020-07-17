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Gündem İBB Meclisinden 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı
İSTANBUL

İBB Meclisinden 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi oy birliğiyle 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere, ücretsiz ulaşım imkanı getirildi. Öte yandan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan karar da oy birliği ile 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan İBB Meclisinde, 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşımı sağlayan gündem maddesi de ele alındı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün konuya ilişkin hazırladığı teklif, ocak ayında gerçekleştirilen meclis gündeminde ele alınmış, Sayıştay'dan olumlu görüş alınması kararı verilmişti.

Komisyon raporunda, İBB'nin gönderdiği yazıya Sayıştayın, kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı dolayısıyla bu konuda görüş bildirilemeyeceği yönünde cevap verdiği bilgisi yer aldı.

Meclis gündemine gelen komisyon raporunda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların, belediye bütçesinden karşılanması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca Sayıştay Kanunu'nda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Mecliste yapılan müzakerelerin ardından teklif, mecliste grubu bulunan partilerin oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan karar da oy birliği ile 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

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