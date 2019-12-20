Gündem İBB önünde çadırlarda sabahlayan hayvan severlerden fayton protestosu Öldürmek bu kadar kolay değil
İSTANBUL

İBB önünde çadırlarda sabahlayan hayvan severlerden fayton protestosu: Öldürmek bu kadar kolay değil

Büyükada'da 81 atın Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından ada sakinleri ve hayvan severler İBB önünde yapılan uygulamayı protesto ettiler. Çadırlarda sabahlayan hayvan severler uzun süredir devam eden hastalığa çözüm bulmak yerine atların itlaf edilmesine tepki göstererek "İnsan kaynaklı bir nedenle bu atlar hastalandı ve yayıldı. Çözüm olarak kolay çözümü yakaladılar. Öldürmek bu kadar kolay değil." dedi.

Haber Merkezi DHA
İBB önünde fayton eylemi
İBB önünde fayton eylemi

İstanbul Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da bulunan, Ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde çadırlı protestosu sürüyor. Grup üyeleri belediye binasının karşısındaki parkta çadırlarda sabahladı.

İHA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

"BURADA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

  • Gruptakilerden Arzu Sertaç, "Türkiye toplumunun şu soruyu kendisine sormasını istiyorum. Bu insanlar neden burada çadırları kurup sabahladı? İşi gücü sorumlulukları olan insanlarız. Ancak artık insan türü bütün canlıların da bir birey olduğuna hissedebilir olduğunu, onların da duyguları olduğunu yaşam hakları olduğunu göstermek ve bunun farkındalığı toplum üzerinde kılmak istiyoruz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Ciddi bir eylem, tabiki sürdürülebilirliğini sağlamak için emek sarf edeceğiz. Devamlılığını sağlayacağız. İnsan kaynaklı bir nedenle bu atlar hastalandı ve yayıldı. Çözüm olarak kolay çözümü yakaladılar. Öldürmek bu kadar kolay değil." dedi.

İHA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

Fayton vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu protesto edildi
OYNAT 00:00
Fayton vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu protesto edildi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri öncesinde Adalar'daki faytonlar ile ilgili verdiği vaatleri unutması nedeniyle İBB önünde hayvanseverler tarafından eylem düzenlendi.

"GÜNLERCE GECELERCE KALMAYA KARARLIYIZ"

Özgür Ürgan ise, "Bu eylemi gerçekleştirmemiz çok değerliydi. Adalarda belirli yerlerde toplanıp sesimi duyurmaya çalıştık. Bu hastalık bizim için sürpriz değil. Kimse için sürpriz olmamalı. Zaten yıllar önce bu hastalık ortaya çıkmış dışarıdan adalara at getirilmesi yasaklanmıştı. Fayton mafyası diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından bu atlar kaçak yollarla getirildi. Bunun gibi birçok olaya göz yumuldu. At katliamına bugüne kadar göz yumuldu. Bu olay artık adalı halkın canını bile tehlike altına alacak bir duruma geldi. Biz çok kararlıyız. Buradan kesin bir sonuç alınmadan günlerce gecelerce kalmaya kararlıyız. Biz daha çağrımızı yapmadan onlarca hayvan sever dünden beri burada. Çadırlar kuruldu, bu çadırlara daha eklenecektir. 19.30’da Ekrem İmamoğlu ile görüşmemizden sonra çıkan sonucun bizi tatmin etmesi ihtimali çok düşük bizim için, umutlu değiliz. Katılım artmaya devam edecektir." diye konuştu.

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu

AA
İBB önünde çadırlı fayton protestosu
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