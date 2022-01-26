İBB otobüslerini bile kardan çıkaramadı: Başakşehir'de caddenin ortasındaki 7 İETT otobüsü 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılara rağmen hazırlık yapmayan ve kar yağışı İstanbul'u esir alırken çalışmaları yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tepkilerin hedefi oldu. Üstelik binlerce insan yolda mahsur kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda yemek yediğinin ortaya çıkması vatandaşları daha da öfkelendirdi.

İBB ve İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

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'OTOBÜSLER İKİ GÜNDÜR BURADA'

Başakşehir'deki bir caddede 7 İETT otobüsünün kara saplı bir şekilde iki gündür kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, "Büyükşehir Belediye otobüsleri, 7 tane otobüs kalmış, iki gündür burada!" dediği duyuluyor.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ: SERVİS ARAÇLARIMIZ HİZMETTE

Başakşehir Belediyesi İETT'de yaşanan kaosların ardından ilçe sakinlerinin daha fazla mağdur olmaması için servis araçlarını devreye soktu.

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Başakşehir Belediyesi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "İETT seferlerinde yaşanan aksamalardan dolayı vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için, ilçemizin dört bir tarafında servis araçlarımız hizmet veriyor. Başakşehir'imizde ulaşım emin ellerde" ifadelerine yer verdi.





❌İETT seferlerinde yaşanan aksamalardan dolayı vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için,

✅İlçemizin dört bir tarafında servis araçlarımız hizmet veriyor.



Başakeşhir'imizde ulaşım emin ellerde.#SizeYakın pic.twitter.com/S0i1gZYUNn — Başakşehir Belediyesi (@Basaksehir_Bld) January 26, 2022

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