İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda etkili olan yoğun kar yağışı sırasında CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tepki çekmişti.

GÜNDEM İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış

CHP'ye yakın gazeteciler dahi, Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birinde olduğunu öne sürmüştü.

Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası kendisini savunan Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim." diye konuşmuştu.

GÜNDEM İstanbul karla boğuşurken tatile çıkan İBB Sözcüsü Ongun: Hesabımı İmamoğlu'na verdim

"TATİLİM ULUDAĞ TATİLİNDEN UCUZDU"

Bugün Haber Global canlı yayınında da konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İBB Sözcüsü, "Tatilim Uludağ tatilinden daha ucuz" iddiasında bulundu.

"TATİLİ NEDEN İPTAL ETMEDİNİZ" SORUSUNA YANIT: NEREDEN BİLEBİLİRİM KAR YAĞACAĞINI

Ongun, faturasını kamuoyuyla paylaşmayacağını yenilerken, kendisine yöneltilen, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." diyerek yanıt verdi.

REKLAM

GÜNDEM Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu

"İMAMOĞLU'NA 'GELEYİM' DEDİM 'BAK KEYFİNE' DEDİ"

Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini fakat, "Bak keyfine" yanıtını aldığını söyledi.