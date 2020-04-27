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Gündem İBB talep etti İSKİyi Kağıthane Belediyesi dezenfekte etti
İSTANBUL

İBB talep etti İSKİ'yi Kağıthane Belediyesi dezenfekte etti

Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin en yoğun yürütüldüğü şehirlerin başında gelen İstanbul'da, ilçe belediyeleri dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen "İSKİ tesislerinin dezenfekte edilmesi" talebini de geri çevirmeyerek çalışmayı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthane Belediyesi görevlilerinin İBB'ye bağlı İSKİ'de gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması.
Kağıthane Belediyesi görevlilerinin İBB'ye bağlı İSKİ'de gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da Kağıthane Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra kamuya ait binaların da dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Belediyesi'ne gönderdiği talep ile İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yoğun kullanılan A-B ve C bloklarının dezenfekte edilmesini istedi. İBB'den talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı

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İBB'den Kağıthane Belediyesi'ne gönderilen yazı.

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