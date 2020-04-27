İBB talep etti İSKİ'yi Kağıthane Belediyesi dezenfekte etti Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin en yoğun yürütüldüğü şehirlerin başında gelen İstanbul'da, ilçe belediyeleri dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen "İSKİ tesislerinin dezenfekte edilmesi" talebini de geri çevirmeyerek çalışmayı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 14:20 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 15:12 Yeni Şafak