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Gündem İBB TVnin ardından İBB Cep Trafikte de cami logosu çıkarıldı
İSTANBUL

İBB TV'nin ardından İBB Cep Trafik'te de cami logosu çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB TV logosunda bulunan cami ibaresini kaldırarak LGBT renklerini andıran dumanlı bir figür kullanmasının ardından şimdi de İBB Cep Trafik uygulaması sessiz sedasız değiştirildi. Cami figürünün kaldırıldığı değişikliğe sosyal medyada tepki yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Cep Trafik'teki cami logosu çıkarıldı.
İBB Cep Trafik'teki cami logosu çıkarıldı.

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, İstanbul'un meşhur surları, cami minareleri ve şehrin Yeditepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu, Ekrem İmamoğlu başkan olduğu günden beri sessiz sedasız silinmeye devam ediyor.

İBB TV logosu çalıntı mı?

Daha önce İBB TV'nin logosundaki cami ibaresi kaldırılmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Twitter'da gündem olan değişiklik ti'ye alınarak #Camimiistiyorum hastag'i açılmıştı.

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Kullanıcılardan tepki yağdı

Son olarak İBB Trafik'in cep telefonu uygulamasındaki cami logosu da kaldırıldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Store ve Google Play'den indirilebilen uygulamadaki logo değişikliği eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı değişikliğe tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden bazıları:

"Her kim camiye minareye düşman olsun olmasın eninde sonunda tariş pamuğu tıkılmış olarak musalla taşına tıpış tıpış gelecek gerçek olan bu"

"Seçim öncesi ve Yasin’i şerif sizi gidi din tüccarı istismarcı CHP"

"İBB tv’nin ardından @istanbulbld cep trafiğin logosu da sessiz sedasız değiştirildi... sayın Başkan @ekrem_imamoglu'nu bu logoda rahatsız eden cami minareleri mi acaba? Neden ibb’nin simgesi cami minareleri her yerden kaldırılıyor?"

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