İBB TV'nin ardından İBB Cep Trafik'te de cami logosu çıkarıldı

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, İstanbul'un meşhur surları, cami minareleri ve şehrin Yeditepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu, Ekrem İmamoğlu başkan olduğu günden beri sessiz sedasız silinmeye devam ediyor.

İBB TV logosu çalıntı mı?

Daha önce İBB TV'nin logosundaki cami ibaresi kaldırılmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Twitter'da gündem olan değişiklik ti'ye alınarak #Camimiistiyorum hastag'i açılmıştı.

GÜNDEM İBB TV'nin yeni kaçak logosu: Minare gitti, 'renkli' duman geldi

GÜNDEM Mescidi kapattı

GÜNDEM Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Zincirlikuyu Metrobüs Mescidi'nin kapısına kilit

Kullanıcılardan tepki yağdı

Son olarak İBB Trafik'in cep telefonu uygulamasındaki cami logosu da kaldırıldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Store ve Google Play'den indirilebilen uygulamadaki logo değişikliği eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı değişikliğe tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden bazıları:

"Her kim camiye minareye düşman olsun olmasın eninde sonunda tariş pamuğu tıkılmış olarak musalla taşına tıpış tıpış gelecek gerçek olan bu"

Her kim camiye minareye düşman olsun olmasın eninde sonunda tariş pamuğu tıkılmış olarak musalla taşına tıpış tıpış gelecek gerçek olan bu.. — Yücel Savaş (@YclSvs) September 30, 2020

"Seçim öncesi ve Yasin’i şerif sizi gidi din tüccarı istismarcı CHP"

Seçim öncesi ve Yasin’i şerif sizi gidi din tüccarı istismarcı chp REKLAM September 30, 2020

"İBB tv’nin ardından @istanbulbld cep trafiğin logosu da sessiz sedasız değiştirildi... sayın Başkan @ekrem_imamoglu'nu bu logoda rahatsız eden cami minareleri mi acaba? Neden ibb’nin simgesi cami minareleri her yerden kaldırılıyor?"

İBB tv’nin ardından @istanbulbld cep trafiğin logosu da sessiz sedasız değiştirildi...@istanbulbld ve sayın Başkan @ekrem_imamoglu nu bu logoda rahatsız eden cami minareleri mi acaba?

Neden ibb’nin simgesi cami minareleri her yerden kaldırılıyor? pic.twitter.com/O2Yzmg0BDE — Şeref Yumurtacı 🇹🇷 (@SerefYumurtaci) September 30, 2020

GÜNDEM İBB'nin Emirler Mescidi arazisine diktiği heykel tepkiler üzerine kaldırıldı