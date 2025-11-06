İBB yolsuzluk soruşturmasının basın ayağına operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Aslı Aydıntaşbaş, Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır
İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak, sabah saatlerinde polis eşliğinde ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş ve Ruşen Çakır'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Gazeteciler
Batuhan Çolak, Şaban Sevinç, ve Yavuz Oğhan
, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'Yalan Bilgiyi Alenen Yayma' 'Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlarından ifadeleri alınmak üzere polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye götürüldü.
Ruşen Çakır, Soner Yalçın ve Aslı Aydıntaşbaş
'ın da ifadelerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi.
