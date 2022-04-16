İBB yönetimi bozulan İETT otobüslerini garajlarda çürümeye terk etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Biz Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyoruz o tehlikeli bir siyasetçi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir YouTube yayınında, 'Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse destekler misiniz?' sorusunu yanıtladı.



Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na güvenmediğini belirterek, 'Ekrem İmamoğlu'nu tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir.



Son günlerde Atatürk'le sohbet etmek istediğini belirtti. Acaba o sohbete Türk milletini soykırımla suçlayan Cem Özdemir'i de götürmek ister miydi? Ya da kendisini hapishaneden destekleyen Selahattin Demirtaş'ı da? Sanırım Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi.' diye konuştu.

