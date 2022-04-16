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Gündem İBB yönetimi bozulan İETT otobüslerini garajlarda çürümeye terk etti
POLİTİKA

İBB yönetimi bozulan İETT otobüslerini garajlarda çürümeye terk etti

İstanbullulara ucuz ulaşım sözünü tutamayan İBB, yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle vatandaşları isyan ettirdi. İBB'nin bakımı yapılmayan ve vadesi dolan otobüsleri garajlarda çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve onlarca otobüsün boş bir alanda sıra sıra dizildiği görüntüler büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB yönetimi bozulan İETT otobüslerini garajlarda çürümeye terk etti
İETT otobüsleri

Son günlerde yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbulluları isyan ettiren İBB'nin İETT'ye ait olan bozulan otobüsleri garajlarda çürümeye terk ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde onlarca otobüsün boş bir alana bırakıldığı görüldü.

"İBB BAYIR AŞAĞI GİDİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün İBB'nin faaliyet raporuna eleştirilerde bulundu.

İBB'nin iflas etmiş bir tüccar haline geldiğini söyleyen Göksu, 'İBB tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar gösterdi 2021 yılında. Tarihinde ilk defa. Bayır aşağı gidiyor arkadaşlar. Sonra çıkıp diyor ki, 'Dünyaya model oluyoruz.' Dünya seni model alırsa hapı yuttu.' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN 'UCUZ ULAŞIM' SÖZÜ YALAN OLDU

İBB, Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinin başında gelen ucuz ulaşım sözünü de tutamadı. İmamoğlu, öğrencilere yüzde 40'lık ulaşım zammı kararının İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla iptal edilmesini veto edeceğini duyurdu. İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.

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