Gündem İBBde işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı 4 aylık maaşı da ödenecek
İSTANBUL

İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı: 4 aylık maaşı da ödenecek

Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İBB'den çıkartılan işçiler arasında yer alan Cengiz Taşkın işe iade için açtığı davayı kazandı. Mahkeme Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın, işe dönüş için açtığı davayı kazandı.

İŞE İADESİ VE 4 AYLIK MAAŞIN ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ

  • 35. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme İBB yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.
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