Gündem İBBden İSPARKa yüzde yüz zam CHPli Meclis üyelerinin 2018 yılında 24 saat 1 TL olsun teklifi verdiği ortaya çıktı
İSTANBUL

İBB'den İSPARK'a yüzde yüz zam: CHP'li Meclis üyelerinin 2018 yılında '24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı

İBB iştiraki İSPARK'ta, personel maliyetleri gerekçesiyle gelen yüzde yüz zamla, günlük otopark ücreti 25 liradan 50 liraya çıkarıldı. İBB'nin yüzde yüz zam kararına araç sahiplerinden tepki gelirken İBB CHP Meclis üyelerinin 2018 yılında 'İSPARK’lar 24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden İSPARKa yüzde yüz zam: CHPli Meclis üyelerinin 2018 yılında 24 saat 1 TL olsun teklifi verdiği ortaya çıktı
Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ, otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.

Ücretlere yapılan yüzde yüz zamla birlikte önceden 25 lira olan tam gün otopark ücreti, 50-60 liraya kadar yükseldi. İSPARK internet sitesinde yer alan fiyatlandırma bilgilerine göre Bebek’teki parkların ücreti 60 lirayı buldu.

İBB'nin araç sahiplerinin büyük tepki gösterdiği zam kararını ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri' nedeniyle aldığı öne sürüldü. İBB'nin saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ DÖNEMİNDE '1 TL OLSUN' DİYE TEKLİF VERMİŞTİ

Öte yandan İBB CHP Meclis üyelerinin 2018 yılında 'İSPARK’lar 24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı. CHP'lilerin AK Parti döneminde 1 TL olmasını istediği otopark ücretine yüzde yüz zam kararı alması sosyal medyada gündem oldu.

İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.<br><br>
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Ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi.
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İSPARK internet sitesi incelendiğinde, Bebek’teki parkların 60 lirayı bulduğu görüldü.
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İBB yetkilileri zammın nedeninin ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.
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İBB Meclisi’nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti.
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İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.
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Fakat gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25’ten fazla olduğu anlaşılıyor.<br><br>
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0-1 saat otopark ücretleri 18 lira 1-2 saat otopark ücretleri 23 TL 2-4 saat otopark ücretleri 30 TL<br><br>
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4-8 saat otopark ücretleri 35 TL<br><br>
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Tam gün otopark ücretler, 50 ila 60 TL arasında değişiyor.<br><br>
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İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı
İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. İstanbul'da bazı yerlerde 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetimi personel maaşlarına yapılan zam nedeniyle park ücretlerine de zam talebinde bulunmuştu.
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